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Giriş Tarihi: 24.7.2022 00:18

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını açıkladı

DHA
Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nın detaylarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkan Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı'nın detayları hakkında açıklamalarda bulundu

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek. Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir. Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir. Ayrıca Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet'e" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını açıkladı
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