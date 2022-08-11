Bakan Yanık: YADES ile yaşlılara bakım ve destek hizmetleri sunuyoruz

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapımı tamamlanan Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılan Yanık, merkezin yapımında emeği geçen hayırsever Uçar ailesi üyeleriyle sohbet etti.

Yanık, açılışta yaptığı konuşmada, hayırlı bir vesileyle ismini yaşattıkları Çağlanur Uçar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyerek, "İnşallah burada kalan yaşlılarımızın dualarının Çağlanur için açık sevap kapısı olacağına inanıyorum. Diğer bağışçılarımız için de onların geçmişleri veya kendileri için de açık bir sevap kapısı olacağına inanıyorum. Allah kabul etsin. Başta Uçar ailesi olmak üzere bütün hayırseverlerimize huzurlarınızda bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

Herkesin toplumsal meselelerde inisiyatif aldığı takdirde güven ve huzurun inşa edilebileceğini belirten Yanık, şöyle konuştu:

"Hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi sosyal risklerin, engellilik gibi dezavantajlı durumların doğurduğu sorunlarla ilgilenmek, çözümler üretmek ve sosyal hizmetler vermek, devlet ve hükümet olarak bizim en temel görevlerimiz. Fakat dünya artık yeni çözümlere de ihtiyaç duyuyor. Devlet ile vatandaşın birlikte hareket ettiği, ortaklaşa iş yaptığı modeller daha iyi işliyor. Bazı alanlar sadece devletin değil, aynı zamanda toplumun da müdahil olması gereken görev ve sorumlulukları içeriyor."

Yanık, milletin gönüllü faaliyetlere katılması, enerjisini ve potansiyelini karşılığını beklemeden başka insanlar için sarf etmesinin önem taşıdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok şükür toplum olarak gönüllülük ve hayırseverlik bize uzak kavramlar değil. Kaldı ki Edirne'ye hiç değil. Edirne yaklaşık bir asır Osmanlı payitahttı olarak görev ifa etmiş, o dönemde ve sonrasında pek çok gönüllü faaliyete, vakıf faaliyetine merkezlik etmiş bir şehir. Nitekim dünyanın da ilk şifahane örneklerinden, bugün bile modern anlamdaki rehabilitasyon merkezlerinin atası burası, II. Bayezid Külliyesi. Dolayısıyla Edirne hem vakıf kültürüne hem imaret kültürüne son derece yakın şehirlerinden birisi. Bu anlamda devlet anlayışı ile toplumsal yapının birlikteliği açısından, dünyanın en zengin ve en güçlü birikimine sahip medeniyetlerinden birisiyiz. Kendimize vakıf medeniyeti dememizin bir sebebi de budur. Biz bir vakıf medeniyetinin çocuklarıyız. İnşallah bunu unutmadığımız sürece sosyal devleti geliştirmek açısından tarihten aldığımız mirası ortaya koyacak, güçlendirecek örnekleri de üretmeye devam edeceğiz."

Sosyal hizmetler açısından devlet gücünün, devlet otoritesinin ve en önemlisi devlet kapasitesinin hayati önemde olduğunu anlatan Yanık, devletin profesyonel kadrolarının hizmetlerini, gönüllülük esasına dayanan çabalarla zenginleştiren bir bakışa da ihtiyaç olduğunu, bugün hizmete açtıkları tesisin de böyle bir ortak çabanın ürünü olduğunu vurguladı.

Bakan Yanık, bunun tam bir devlet-millet ve kamu kurumlarının kendi içindeki birlikteliğinin de örneği olduğunu kaydetti.