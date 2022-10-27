Bakan Yanık açıkladı! 13 bin 687 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Küçük ev tipi' huzurevlerimizde yaşlı çiftlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz" dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın huzurevlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Projeler hakkında bilgi veren Bakan Yanık, "Huzurevlerimiz 'site tipi', 'avlu tipi' ve 'küçük ev tipi' proje olmak üzere 3 farklı kategoride tasarlanıyor. 'Site tipi', bakıma ihtiyaç duyan ve bedensel fonksiyonları zayıflamış yaşlılarımıza hizmet vermek amaçlı olarak tasarladığımız bir huzurevi modelidir. 'Avlu tipi'ni günlük işlerini kendi başına yerine getirebilen ve fiziksel hareketliliğe daha çok ihtiyaç duyan yaşlılarımız için planladık. Bu model, demans gibi bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelen yaşlılarımız için özel tasarlandı. 'Küçük ev tipi' modelimizde ise bağımsız hareket edebilen ve kendi işini kendisi yapabilen, elektronik ev aletlerini kullanabilen ve sağlık açısından sürekli gözetime ihtiyaç duymayan yaşlılarımızın kendilerine ait yaşam alanlarında günlük hayatlarını sürdürmelerine olanak tanınıyor" dedi.



'YAŞLILARIMIZ KEYİFLİ VAKİT GEÇİREBİLİYOR'



Bakan Yanık, Uşak, Tokat ve Zonguldak'ta 'avlu tipi' mimariyle tasarlanmış yaşlı bakım kuruluşlarının, Adana, Yalova ve Artvin'de ise 'küçük ev tipi' mimariyle tasarlanmış kuruluşların hizmet verdiğini belirterek, "2+1 (2 yatak odası, 1 ortak salon, mutfak, banyo ve tuvalet) ve 1+1 (1 yatak odası, 1 ortak salon, mutfak, banyo ve tuvalet) şeklinde tasarlanan 'küçük ev tipi' modelimizde 2 yaşlımız birlikte kalabiliyor. Çiftlerimiz tarafından daha çok tercih edilen 'küçük ev tipi' huzurevlerimizde yaşlı çiftlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz. Kendi evlerinde gibi yaşamlarını sürdüren yaşlılarımız yeni arkadaşlıklar ediniyor, bahçelerinde ise keyifli vakit geçirebiliyor" ifadelerini kullandı.



'13 BİN 687 YAŞLIMIZA BAKIM HİZMETİ SUNUYORUZ'



Bakanlık olarak yaşlılara hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:



"Yaşlılarımıza kalabalık kurumlarda değil, kendi ortamı içinde bulunduğu ve alıştığı yerlerde, hayatlarını daha da kolaylaştıracak koşullar altında devam edebilmesine yönelik bir anlayışla hizmet veriyoruz. 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla 17 bin 499 kapasiteli 168 huzurevimizde 13 bin 687 yaşlımıza yatılı kurumsal bakım hizmeti sunuyoruz. 4 bin 336 yaşlımız da Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden ücretsiz yararlanıyor. Bakanlık olarak ülkemizin artan yaşlı nüfusunu göz önünde bulundurarak, 2023 yıl sonuna kadar 7 yatılı bakım kuruluşu ve 5 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezini hizmete açacağız."