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Giriş Tarihi: 15.3.2023 11:56

Bakan Yanık'tan SED ödemeleri ile ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı içerisinde 582 milyon 692 bin 272 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.

İHA
Bakan Yanık’tan SED ödemeleri ile ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçları ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayı içerisinde 582 milyon 692 bin 272 TL SED ödemesi yaptıklarını belirtti.

Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan Yanık, bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için destek verdiklerini ifade etti. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti. Sosyal Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mart ayı içerisinde toplam 582 milyon 692 bin 272 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yanık'tan SED ödemeleri ile ilgili açıklama
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