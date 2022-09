Bakan Yanık'tan Ukrayna tahılı açıklaması

AK Parti, 2023'e 'Doğru Şehir Buluşmaları' adında programın 81 il arasında startını Tekirdağ'dan verdi. Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve birçok milletvekili katıldı.Programda konuşma yapan Bakan Yanık, "20 yıllık zaman zarfında Türkiye AK Parti iktidarının oluşturduğu farkı 81 şehrimizin her birinde, her birinde ayrı ayrı gördük. Bunu tecrübe edenler olarak burada teşkilatın içerisinde veya eskiden beri çalışmaların içerisinde olan arkadaşlarımız bilirler. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, elhamdülillah bu iyileştirmenin bir tarafında olan insanlar olarak bunu bir şükür sebebi sayıyor. Gerçekten her bir şehrimizde 81 şehrimizin hepsinde AK Parti'nin izini, AK Parti'nin dokunuşunu, AK Parti'nin hizmet silsilesini görmek mümkündür. Her şehrimizi geliştirmek için özgün yatırımlar yaptık, destekler sağladık ve hizmetler verdik. 2002 çıktığımız bu yolculukta ülkemizin her karış toprağına emek verdik, yatırım yaptık. Hem genel anlamda hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim çalışma alanımıza giren konularda birçok yeniliğe hizmete ve yatırıma imza attık. Bunun en yakın şahidi olan şehirlerimizin birisi de şüphesiz Tekirdağ'dır. Özellikle sosyal hizmetler ve sosyal yatırımlar alanında yaptığımız çalışmalarla dünyaya örnek gösterilen ülkelerden birisi haline geldik. Bunu bir harcıalem cümle olarak söylemiyorum. Gerçekten yaptığımız sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar noktasında yaptığımız çalışmalarımız dünya çapında iyi örnek uygulamaların arasında gösterilen ödüllendirilen çalışmalar" dedi.Bakan Yanık açıklamasının devamında, "Sosyal devletin gereklerini yerine getiren toplumsal refahını katlamış Türkiye var. Kişi başına düşen milli gelirini üç kat arttırmış bir Türkiye var. Vatandaşların kapı kapı dolanarak derdine çare bulmak için günlerini hatta belki de hastalarını harcadığı Türkiye şükürler olsun ki artık geride kaldı. Artık sadece kendi vatandaşının derdini değil tüm dünyanın derdini sırtlanacak kadar büyümüş insanlığa umut olmuş bir Türkiye var. Artık dünyayı etkileyen büyük krizlerde ve savaşlarda bile masadaki varlığıyla dengeleri değiştiren, yaptığı hamlelerle dünyayı büyük krizlerin eşiğinden döndüren bir Türkiye var Ukrayna- Rusya tahıl krizinin çözülmesi meselesi. Sadece Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl krizinin çözülmesi dünyada 10 milyon insanı, özellikle Afrika'da, açlık tehlikesinden kurtardı. Çünkü Afrika'nın bazı ülkeleri bütün tahıl ihtiyacını Ukrayna'dan karşılıyor. Eğer bu tahıl oradan çıkamasaydı, 10 milyon insan açlık tehlikesi ile karşı karşıyaydı. BM'nin nerdeyse aynı masaya oturtamadığı iki ülkeyi Cumhurbaşkanımız bir masanın etrafında topladı. Bu çok önemli bir şeydir. Bunları tarihe bir not olarak düşmek ve hiç unutmamak gerekiyor. Türkiye bugün kendisi için istediği iyilik halini bütün dünya için isteyen bir ülke. Türkiye bugün sadece kendisi için değil, kendisi için istediği iyilik halini bütün dünya için isteyen bir ülke ve bu iradenin başında da Sayın Cumhurbaşkanımız var. Özellikle bu süreçte saha çalışmalarımızda, vatandaşımıza çok açık bir biçimde tekrar tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Bu çok basit bir iş değildi. Gerçekten çok büyük bir işti ama bizim için yani sıradan olaylarmış gibi Türkiye gündeminde değerlendirildi. Öyle değil gerçekten dünyayı etkileyen, dünyada kriz çözen bir ülkeye hüviyetini şükürler olsun ki taşıyoruz. Hizmetlerimizi ve sosyal yardımlarımızı, desteklerimizi, talep odaklı bir anlayıştan, arz odaklı anlayışa çevirdik. Artık vatandaşlarımız kurum kurum, kapı kapı gezip hizmet talebinde bulunmuyor. Tam tersine biz vatandaşlarımızın kapısına giriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacını yerinde tespit ediyoruz. Durumlarına uygun hizmeti veriyor, gerekli desteği sağlıyoruz. Tekirdağ'da bakanlığımıza bağlı 6 sosyal hizmet merkezimiz var. Bu merkezlerimiz sayesinde hizmetlerimizi tek bir noktada toplamış ve vatandaşlarımıza tek bir noktadan hizmet dağıtımı yapmış oluyoruz. Ülke genelinde vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı niteliğinde 391 sosyal hizmet merkezinin faaliyete geçirdik" diye konuştu.