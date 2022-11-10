Bakan Yardımcısı Birinci: Sağlıkta dijitalleşmede süper güç konumundayız

Antalya'da bir otelde düzenlenen HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, 8'incisi gerçekleştirilen organizasyonun dijital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, yapay zeka ve ileri uygulamaların sergileneceğini belirtti.

Organizasyonun geçen yıl 25'ten fazla ülkeden 3 bin 500'den fazla ziyaretçinin katılımıyla deneyimlerin paylaşılmasına imkan sağladığını vurgulayan Birinci, "Türkiye'nin sağlıkta dijital dönüşüm başarısı, kazandığı bilgi ve bilişimle yönetme kültürü Türkiye'yi rol model konumuna getirmiştir" diye konuştu.



'SAĞLIK TESİSLERİ NEREDEYSE TAMAMEN YENİLENDİ'



Sağlıkta dönüşüm programıyla son 20 yılda sağlığa erişim ve nitelikli sağlık hizmet kapasitesinin dünyadaki gelişmiş ülkeler ile yarışır hale geldiğini dile getiren Birinci, "Tesis altyapısı açısından değerlendirdiğimizde, 107 bin kamu yatak kapasitesi ile girdiğimiz bu yüzyıla 15 yıl gibi kısa sürede yatak başına kapalı alanı 3 kat daha artırarak 100 binden fazla yatak kapasitesine sahip yeni hastaneler yaptık. 50 yaş ortalamasına sahip tesislerimizin ortalama yaşını 15'in altına düşürdük. Kısaca sağlık tesisleri neredeyse tamamen yenilendi. Niteliği değişmesine rağmen toplam yatak sayımızı yüzde 48, yoğun bakım yatak sayımızı da 20 kattan fazla artırdık" ifadelerini kullandı.