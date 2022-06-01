Bakan Yardımcısı Pakdil: Kimsenin zarar edeceğim endişesi olmayacak





"YÖNETMEYECEĞİZ, YÖNETİŞİM İÇİNDE OLACAĞIZ"



Tarım sektörü temsilcileri ile ortak çalışacaklarını aktaran Pakdil, "Verimliliği etkileyen unsurlar nedir? Hayvan sağlığı. Hayvan sağlığı hizmetleri daha öncelikli ve etkin şekilde yürütülecek. Bunun çalışmaları başladı. Sürü yönetiminde atılması gereken adımlar, teknik, eğitim olarak yapılması gerekenler neyse onlar da yerine getirilecek. Sağlıklı ürünler ve iyi yönetilen sürüler, bununla ilgili beslenme noktasında gerek yem hususunda gerekse nasıl besleyeceğiz konusunda bütün bunların telafisi sağlanarak verimliliği arttırmayı amaçlıyoruz. Bunlar el birliği ile yapılacak. Sayın Bakanı'mızın ifadesi; yönetmeyeceğiz, yönetişim içinde olacağız. Yetiştiriciler, çiftçiler, sanayiciler, sektörde kim varsa hep birlikte yöneteceğiz. Hiç kimse kendini bu işin dışında bulmayacak, görmeyecek. Hep birlikte daha verimli, daha karlı ve daha sağlıklı ürünlerde buluşacağız" ifadelerini kullandı.