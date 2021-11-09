Bakan Yardımcısı Sayan: "Dünyadaki en değerli kaynak artık veri"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Sayan, çevrim içi olarak düzenlenen "Micro Focus Realize Tour" etkinliğinde konuştu.

Büyük verinin son yılların en popüler kavramı olduğunu vurgulayan Sayan, "Önemli olan büyük veriden analitik sonuçlar çıkarmak, katma değeri yüksek yeni ürünlere dönüştürebilmek ve süreçlerde verimlilik ve çeviklik sağlamak. Veri bugünün ve geleceğin adeta 'yakıtı' konumunda. 2017'den itibaren dünyadaki en değerli kaynak artık petrol değil, veri oldu. Bizler de bu yeni düzeni iyi anlayıp ülkemiz yararına çalışma fırsatlarını hep birlikte iş birliği içinde üretmeliyiz." diye konuştu.

Sayan, yeni teknolojilerin yeni yaklaşımları da beraberinde getirdiğine işaret ederek, artık sınırsız miktarlarda ve alabildiğine geniş hacimlerde veri üretiminin söz konusu olduğunu söyledi.

Üretilen verinin akışının analiz edilmesi, işlenebilmesi ve hizmete dönüştürülmesi için güçlü ve dayanıklı altyapı çözümleriyle beraber, doğru ve zinde teknolojilere ihtiyaç olduğunu ifade eden Sayan "Bu bağlamda kamudaki en büyük veri kapasitesine sahip BTK Veri Merkezimizi ülkemize kazandırdık ve 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak' söylemi ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Artan veri miktarının siber güvenlikle ilgili zafiyetleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları her geçen gün artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, 2013 yılında BTK bünyesinde kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından kontrol edilirken USOM koordinasyonunda kritik altyapı sektörleri başta olmak üzere kurum ve kuruluşlarda tesis edilen siber olaylara müdahale ekipleri (SOME) de ülkemizin siber güvenlik faaliyetlerini 7/24 esasıyla sürdürüyor."

Sayan, Türkiye'nin son 20 yıl içinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ileri teknoloji ürünlerle savunma sanayisinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, yerli insan kaynağıyla yerli ve milli teknolojik ürünlerin üretilmesi vizyonunun, ülkenin en önemli stratejik hedeflerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.