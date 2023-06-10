Bakan Yerlikaya, kalıcı deprem konutlarını inceledi

Burada etkinlikler yapan gençlerle bir süre zaman geçiren Bakan Yerlikaya, daha sonra Örenli Mahallesi'nde yer alan kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Örnek daireyi de gezen Bakan Yerlikaya, daha sonra kentten ayrılmak üzere Adıyaman Havalimanına geçti.