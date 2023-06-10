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Giriş Tarihi: 10.6.2023 15:15 Son Güncelleme: 10.6.2023 15:15

Bakan Yerlikaya, kalıcı deprem konutlarını inceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman’a yaptığı ziyaret sırasında kalıcı deprem konutlarını inceledi.

İHA
Bakan Yerlikaya, kalıcı deprem konutlarını inceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesinde ilk ziyaretini Adıyaman'a yaptı. Bakan Yerlikaya, Adıyaman Valiliğinde gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısı ve açıklamaların ardından Beşpınar Marina'da gençlerle bir araya geldi.

Burada etkinlikler yapan gençlerle bir süre zaman geçiren Bakan Yerlikaya, daha sonra Örenli Mahallesi'nde yer alan kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Örnek daireyi de gezen Bakan Yerlikaya, daha sonra kentten ayrılmak üzere Adıyaman Havalimanına geçti.

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Bakan Yerlikaya, kalıcı deprem konutlarını inceledi
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