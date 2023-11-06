Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Yumaklı açıkladı! 81 ilde kurulacak
Giriş Tarihi: 6.11.2023 11:06 Son Güncelleme: 6.11.2023 11:11

Bakan Yumaklı açıkladı! 81 ilde kurulacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhuriyet Ormanlarının kurulacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "81 ildeki 2023 lokasyonda dikeceğimiz milyonlarca fidan, #CumhuriyeteNefes olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı açıkladı! 81 ilde kurulacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:

"11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları kuracağız.

Cumhuriyetimizin 100. yıl hatırasını Yeşil Vatan'ımızda ilelebet yaşatacağız.

81 ildeki 2023 lokasyonda dikeceğimiz milyonlarca fidan, #CumhuriyeteNefes olacak.

Haydi Türkiye, fidan dikmeye"

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yumaklı açıkladı! 81 ilde kurulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA