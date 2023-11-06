Bakan Yumaklı açıkladı! 81 ilde kurulacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:
"11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları kuracağız.
Cumhuriyetimizin 100. yıl hatırasını Yeşil Vatan'ımızda ilelebet yaşatacağız.
81 ildeki 2023 lokasyonda dikeceğimiz milyonlarca fidan, #CumhuriyeteNefes olacak.
Haydi Türkiye, fidan dikmeye"
11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları kuracağız.🇹🇷— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 31, 2023
Cumhuriyetimizin 100. yıl hatırasını Yeşil Vatan'ımızda ilelebet yaşatacağız.💚
81 ildeki 2023 lokasyonda dikeceğimiz milyonlarca fidan, #CumhuriyeteNefes olacak.
Haydi Türkiye, fidan dikmeye🌲 pic.twitter.com/8Z9Om752jq