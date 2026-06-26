Bakan Yumaklı açıkladı: B Reçete dönemi başlıyor! 1 Temmuz’da 81 ilde uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünleri için B reçete uygulamasıyla ilgili düzenlenen çevrimiçi toplantıda, 81 ilin tarım ve orman il müdürlerine video konferans yoluyla hitap etti.

Bitkisel üretimin hem çevre hem de insan sağlığı açısından sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi ve pestisit kaynaklı risklerin azaltılması amacıyla bitki koruma ürünlerinin B reçete üzerinden izlenebilirliğine ilişkin sistemi uygulamaya aldıklarını hatırlatan Yumaklı, "Bu sistemde sadece bitkisel üretim yapan üreticiler bitki koruma ürününe erişebilecekler ve sadece üretim yapılan alan için satış ve kullanım mümkün olacak ve önerilen doz kadar zirai ilaç alınabilecek" vurgusu yaptı.

Bakan Yumaklı, uygulama öncesi bitki koruma ürünlerinin hatalı ve gereğinden fazla kullanımının en başta gelen sorunlardan biri olduğuna, yeterli bir takip sistemi bulunmadığına işaret ederek şu bilgileri aktardı:

"B reçete sisteminde pestisitlerin hem reçetelendirilmesi hem satış ve uygulama aşamalarının elektronik ortamda kaydedilmesi söz konusu. Üreticilerin bizim sistemlerimizdeki kayıtlı olan tarım alanı ve ürününe göre bilimsel kriterler ışığında belirlenmiş bir şekilde ve Bakanlığımızın da onayladığı kullanım dozları dikkate alınarak pestisit kullanmaları sağlanacak."