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Giriş Tarihi: 22.6.2023 15:15

Bakan Yumaklı, Azerbaycanlı mevkidaşı Mammadov ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Majnun Mammadov biraraya gelerek “Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Konularında Niyet Beyanı”na imzaları attılar.

İHA
Bakan Yumaklı, Azerbaycanlı mevkidaşı Mammadov ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Majnun Mammadov ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.

Dost ve kardeş iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilerek güçlendirilmesinin ele alındığı Yumaklı ile Mammadov görüşmesinde, "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Konularında Niyet Beyanı" iki bakan tarafından imza altına alındı.

Niyet Beyanı kapsamında; arazi yönetimi, arazi edindirme, sulama ve drenaj sorunları, arazi toplulaştırma, tarım arazilerinin değerlendirilmesi, işlenmeyen tarım arazilerinin tespiti ve üretime kazandırılması, toprak etüt ve haritalama konularında ortak çalışmalar yürütülecek.
Mammadov ve beraberindeki heyet, Türkiye'deki temasları kapsamında Şap Enstitüsü ve Çubuk Arazi Toplulaştırma sahasında incelemelerde bulunacak.

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Bakan Yumaklı, Azerbaycanlı mevkidaşı Mammadov ile bir araya geldi
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