Bakan Yumaklı ’Dünyanın bir numarasına oturacağız’ diyerek açıkladı

Manisa'da üreticilere ana arı üretim kovanı dağıtan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çok daha kaliteli üretim yapacağız, verimli üretim yapacağız. Kovan sayısında ikinciyiz, bal üretiminde üçüncüyüz. Hayır birinci olacağız. Çinlilerin çok ciddi bir mücadelesi var, onlardan daha iyi olacağız. Bir numaraya oturacağız" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ana arı üretim kovanı dağıtım törenine katıldı. Törende Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binası tanıtıldı, arıcılık uygulamaları hakkında uzmanlar tarafından bilgi verildi.

Arıcılarla bir araya gelen Bakan Yumaklı, arıcılara ana arı üretim kovanlarını dağıttı. Üreticilere seslenen Bakan Yumaklı, binaların üreticiler için olduğunu belirterek, üretimin kalitenin artması için yanlarında olduklarını dile getirdi. Bakan Yumaklı, "Binaların aslında çok önemi yoktur, onun içine ne koyduğunuz önemlidir. 81 il müdürümüzü Ankara'da toplayıp çok şey söyledik. Bir şeyin altını çizdik. İl müdürlüklerimizin üreticilerimizin yeridir. Oranın her bir santimi bu Türkiye için üreten ister bitkisel ister hayvansal üretim için olsun emeğini döken, eli öpülesi diye tarif ettiğimizi üreticilerin yeri olmalı. Bu koltukların her biri sizin. Burada görev yapan mesai arkadaşlarım yaptığınızı işlerde ileri gitmeniz, verimli kaliteli üretim yapabilmeniz için buradalar. Bu devletin şanına yakışır bir yer olması gerekir ancak şunu unutmayın her beraberiz. Bu binaların içine ruhu hep birlikte koyacağız" diye konuştu.



"TÜRK BALINI ÜÇÜNCÜLÜKTEN BİRİNCİLİĞE TAŞIYACAĞIZ"



Türkiye'nin arıcılık alanında birinciliği hedeflediğini ifade eden Bakan Yumaklı, Türk balının tercih edilebilir olması için çalıştıklarını söyledi. Bakan Yumaklı, "Çok daha kaliteli üretim yapacağız, verimli üretim yapacağız. Kovan sayısında ikinciyiz, bal üretiminde üçüncüyüz. Hayır birinci olacağız. Çinlilerin çok ciddi bir mücadelesi var, onlardan daha iyi olacağız. Bir numaraya oturacağız. Tüm gayretimiz burada meşhur Türk balının daha da tercih edilebilir olması, dünya pazarlarında yer alması için daha öncesinde Türkiye'de üretimi az olan ana arının üretimiyle alakalı bu kovanların dağıtımını yapacağız. Tüm Manisa çapında 2 bin 500 kovan dağıtılıyor. Bütün üretici kardeşlerime bereketli olmasını diliyorum. Türk balını biz üçüncülükten ikinciliğe, birinciliğe taşıyacağız" dedi.



BAKAN YUMAKLI DAHA FAZLA ÜRETİM İSTEDİ



Bakan Yumaklı, "Ülkemizi Türkiye yüzyılında hak etiği yere getirmek için tarım alanında her şeyi yapacağız. El ele vereceğiz hep birlikte olacağız. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. Arıcılara tek tek ana arı üretim kovanlarını dağıtan Bakan Yumaklı, arı ve bal üretimleriyle ilgili bilgiler aldı, daha fazla üretim yapmalarını istedi.



Törene Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve arıcılar katıldı.



Bakan Yumaklı kovan dağıtımının ardından oda başkanlarıyla "Sektör Paydaşları Toplantısı"na katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen toplantıda tarım sektörü temsilcileri tarımda yaşanan sorunları ve üreticilerin beklentileri konularında Bakan Yumaklı'ya bilgi aktardı.