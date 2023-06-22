Bakan Yumaklı duyurdu! 714,8 milyon liralık destek bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, pancar avans ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 714 milyon 823 bin liralık pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesini yaptı.