Bakan Yumaklı: Ramazan ayı öncesi fırsatçılara izin vermeyeceğiz

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde bir tarım işletmesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tesiste incelemelerde bulunduktan sonra kuzu-koyun buluşması programına katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, Ramazan ayı öncesinde fırsatçılara izin verilmeyeceğini söyleyerek, "Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz üreteceğiz, daha fazla üreteceğiz. Hayvancılık yol haritamız açıklandığı andan itibaren sektörden de gerçekten çok güzel dönüşler var ve bununla ilgili cesaretlendik. Bizim ülkemizin gıda arz güvenliği açısından herhangi bir problemi yoktur. Biz üretimimize devam edeceğiz. Hem kendi vatandaşlarımızın hem ülkemize gelen turistlerin ihtiyacını karşılayacağız" dedi.



Programda kuzu-koyun buluşmasının ardından yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan baykuş doğaya salındı.

