Bakan Yumaklı: Tarım verileri tek çatıda toplanacak

'AMACIMIZ GİRDİ MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK'

Gelecek 5 yıl içinde etkin politikalar üreterek başarılı tarım ve orman sektörü oluşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Yumaklı, "Amacımız girdi maliyetini düşürmek, verimliliği artırmak, tarımda dijitalleşmek, yönetimi sadeleştirmek, üretim ve üretici odaklı planlamaları temel almak, düşünmemiz gereken tüketici tarafının gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak. Sadece bu proje değil. Bunlar gibi, bunun gibi onlarca projeyi bizler Bakanlık olarak mutlak suretle hayata geçireceğiz. Çünkü şunun bilincindeyiz; sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanabilmesi adına toprak ve su kaynaklarımızın optimum kullanılmasını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Onun için bilgi teknolojilerini kullanarak mümkün olduğu kadar yerli çözümler üreterek bu amacımıza, bu hedefimize ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

TARIM VERİLERİ TEK ÇATIDA TOPLANACAK

Projenin hayata geçmesiyle; Tarım ve Orman Bakanlığı dijital modeli kurularak, tarım sektörü verileri tek çatı altında toplanacak, böylece Bakanlığın tarımsal politikaları daha etkin planlanacak. Toprak veri tabanı geliştirilecek, ulusal toprak arşivi binası inşa edilerek toprak hazinesinin sağlığı izlenecek ve tarım arazilerin korunmasına katkı sağlanacak. Yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgileri toplanarak daha sağlıklı ve etkili tarımsal üretim planlaması yapılacak. İklim Akıllı Tarım (İAT) teknolojilerin kullanılması teşvik edilerek kaynak verimliliği iyileştirilecek ve karbon emisyonu azaltılarak tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlanacak. 42 bin 500 çiftçiye İAT teknolojileri uygulamak üzere eğitim verilecek ve böylece doğal kaynaklar üzerinde baskı azalacak. 13 bin 700'ü kadın, toplam 55 bin yararlanıcıya verilecek 33 milyon dolar hibe ile İAT teknolojileri ve uygulamaları konusunda çiftçiler desteklenecek. İAT teknolojilerini içeren makine parkları kurulacak.