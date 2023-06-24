Bakan Yumaklı yangın tatbikatına katıldı: ’OTAĞ’ ile ormanlar gözlenecek

"31 HELİKOPTER, 2 TANKER UÇAĞI VE 2 İHA HAZIR ŞEKİLDE BEKLİYOR"

Yanan alanları tekrar ağaçlandırdıklarını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Buraların farklı herhangi bir amaçla kullanılması mümkün değil. Anayasal olarak böyle bir amaçla kullanılmasına dair de bir onayın verilmesi mümkün değil. Ama neden olsun ki? Neden yansın? 'Sonradan ağaçlandırırız' diye bu tür bir rahatlığın olmaması gerekir. 22 bin orman kahramanı yangın işçimiz var. Biz bu yıl, geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir şekilde orman yangınlarına hazırız, hazırlandık. Makina parkımızı, müdahale araçlarımızı bir önceki döneme kıyasla mesela 21 yıl öncesine kıyaslayacak olursak... Örneğin hiç uçağımız yoktu, bugün 20 uçağımız var. 19 helikopterimiz vardı, bugün 69 helikopterimiz var. İHA elbette son dönemde girdi. Bütün teknoloji birlikleriyle 8 İHA'mız var. Sürekli havada dolaşıyor. Dozerler ve arazözler var. Farklı kamu kurumlarının rezerv olarak beklettikleri makine parkı var. Bunlardan da bahsedeyim; 31 helikopter, 2 tanker uçağı ve 2 İHA, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığıyla yaptığımız protokolle hazır şekilde bekliyor."

Bakan Yumaklı, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları ormanlık alanlarda yangınla ilgili şüphelendikleri durumlara karşı duyarlı olmaya çağırarak, "Artık bir resimle koordinatlarıyla beraber bildirmek mümkün. Onu bizim arkadaşlarımıza bildirsinler. Hedefimiz bu yıl 10 dakika. Geçtiğimiz yıl 11 dakika ortalamayla orman yangınlarına müdahale ettik. Bu süreler 40 dakikalardan buralara geldi. O yangına müdahale ederek inşallah biz yeşil vatanımızı korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.