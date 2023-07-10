Bakan Yumaklı’dan borcu olan çiftçiler hakkında açıklama

"DÜZCE'NİN GÜNDEMİNDEN SEL VE TAŞKIN KONUSUNU ÇIKARMAMIZ GEREKİR"

Burada gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, Karadeniz bölgesinin farklı yerlerinde sel ve taşkınların yaşandığını belirtti.

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin, yağış rejimlerinde de değişikliğe sebep olduğuna işaret ederek, Düzce'nin bazı bölgelerinde metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düştüğünü vurguladı.

Bundan sonrası için dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu tür iklim değişikliklerine hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, devletin bütün kurumlarının, AFAD koordinasyonunda Karadeniz bölgesinde taşkın ve afet erken uyarı sistemiyle 6 Temmuz'dan itibaren sürece hazırlandığını anlattı.

Bakan Yumaklı, Düzce'de herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, kayıp vakasının bulunmadığı ve hayvan teleflerinin ileri boyutta olmadığına değinerek, bu hususun kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Bölgede yapılması gereken çalışmalar olduğunu aktaran Yumaklı, "Deprem sebebiyle bunlardan bazılarının ertelenmesi söz konusuydu. Bugün burada tüm taraflarla tekrar konuştuk. Bunların artık büyük kısmının sene sonuna kadar ve diğerlerinin de yeni yağış dönemine, en geç önümüzdeki yılın mayıs ayının sonuna kadar olması gerekir. Düzce'nin gündeminden sel ve taşkın konusunu çıkarmamız gerekir" şeklinde konuştu.