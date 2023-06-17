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Giriş Tarihi: 17.6.2023 15:13 Son Güncelleme: 17.6.2023 15:14

Bakan Yumaklı'dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu bildirdi.

AA
Bakan Yumaklı’dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Cennet vatanımızın her karış toprağına ve her damla suyuna sahip çıkmak önceliğimizdir. Güzel ülkemizi çölleşme ve kuraklık riskine karşı var gücümüzle korumaya devam edeceğiz."

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Bakan Yumaklı'dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü mesajı
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