Bakan Yumaklı’dan gıda denetimleri ile ilgili açıklama

İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı konuşmada ormanların yüzde 60'ının birinci ve ikinci derece yangın riski taşıdığını, bu konuda farkındalık oluşturmak için kentte önemli bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek vatandaşların kendilerine gösterilen alanların dışında piknik gibi etkinlikler yapmamasını istedi.

Gıda denetimleriyle ilgili yayınlanan bir iç talimatın kamuoyunda yanlış anlamalara neden olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, her yıl yaklaşık 2 milyon gıda denetimi yapıldığını, ekiplerin planlamalar ve kendilerine gelen ihbarlar kapsamında sahada tüm unsurları dikkate alarak denetim yaptığını aktardı.