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Giriş Tarihi: 29.6.2023 12:03 Son Güncelleme: 29.6.2023 12:09

Bakan Yumaklı'dan satılamayan kurbanlıklarla ilgili açıklama

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurarak, “Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılalamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak” dedi.

İHA
Bakan Yumaklı’dan satılamayan kurbanlıklarla ilgili açıklama

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurarak, "Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılalamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak" dedi.

ET VE SÜT KURUMU SATIN ALACAK

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden de alım fiyatları tablosunu, "Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiricilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacak. Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak paylaştı.

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Bakan Yumaklı'dan satılamayan kurbanlıklarla ilgili açıklama
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