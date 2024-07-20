Bakan Yumaklı’dan ’Yığınlı Tüneli Projesi’ açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Ilısu Projesi kapsamında, Yığınlı Tüneli'nin yapımı da dahil, Siirt ve Şırnak illeri sınırları içinde yer alan köyleri bağlayacak yolların ıslahı ve iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilecek proje için gerekli imzaların atıldığını açıkladı.

Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Ilısu Projesi nedeniyle su altında kalan bölgelerdeki yolların yeniden yapımı için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, bu kapsamda, 'Yığınlı Tüneli ve Bağlantı Yolu ile Baraj Kapsamındaki Köy Yollarının İyileştirilmesi Yapım İşi' için ilgili firmayla sözleşme imzalandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaklaşık 1 milyar 155 milyon liraya mal olması planlanan projenin 2 yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü vurguladı. Proje kapsamında, 1122 metre uzunluğunda Yığınlı Tüneli ve 2 bin 202 metre uzunluğunda tünel bağlantı yoluyla Siirt ili sınırlarında bulunan 3 ayrı bölgede DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ıslah ve iyileştirme çalışmaları yapılacağını aktaran Bakan Yumaklı, "Yığınlı Tüneli Projesi'nin hayata geçirilmesi ve söz konusu ıslah ve iyileştirme çalışmaları ile entegre olarak Siirt ve Şırnak illerimizin sınırları içerisindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın seyahat konforu ve güvenliği sağlanacaktır. Bu bağlamda, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin tarımsal üretim başta olmak üzere kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağını umduğumuz projenin ülkemize ve bölge halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.