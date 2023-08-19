Bakan Yumaklı’dan Zengezur Koridoru açıklaması

"HEDEFLERİMİZİ 'TÜRKİYE YÜZYILI' PERSPEKTİFİNE UYGUN OLARAK DA BELİRLİYORUZ"

Tarım ve orman sektörünün dünyadaki önemi ve stratejik konumuyla alakalı hiç kimsenin bir tereddüdünün olmadığını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Elbette ki biz büyük Türkiye olarak dünyayı bu yönde takip etmek durumundayız. Hatta bazı noktalarda dünyanın önünde de geçmek durumundayız. Biz ülke olarak 'Türkiye Yüzyılı'na yeni bir yüzyıla adım attık. Hedeflerimizi 'Türkiye Yüzyılı' perspektifine uygun olarak da belirliyoruz. Eğer revize etmemiz gereken hedeflerimiz varsa, bunları uygun bir şekilde revize ediyoruz. Bu ulusal bazda oluyor ama şehir bazında da oluyor. Dolayısıyla yeniden altını çizmek isterim ki bugün konsantrasyonumuzun tamamı Iğdır'ın iğneden ipliğe bütün konularını ele almak. Neden çok önemli diyoruz çünkü Iğdır gerçekten tarımsal üretim, hem bitkisel hem hayvansal üretim için çok önemli bir yer tutuyor Cumhurbaşkanımızın bir sözünü de hatırlatmak isterim. 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' diye bir ifadesi var. Dolayısıyla biz eğer güçlü bir Iğdır istiyorsak, o zaman güçlü bir tarım sektörünü mutlaka burada yapmamız gerekir."

Yumaklı, yeni dönemdeki bütün kabine arkadaşlarının farklı illerde "Şehir Buluşmaları'na katıldığını hatırlattı.

Şehirlerin bütün dinamikleriyle buluşmayı amaçladıklarını anlatan Yumaklı, "Biz bu hafta içerisinde pazartesi günü Adıyaman'daydık, Siirt'teydik. Bugün de Iğdır'dayız. Biz Iğdır için 'Doğu Anadolu'nun Çukurovası' tanımını kullanıyoruz. Iğdır'ın tarım ve ormanını, suyunu konuştuğumuz bir toplantıdan geliyoruz buraya. Amacımız Iğdır'ın tarım ve orman sektörüne yön verecek konuları yeniden birlikte gözden geçirmek oldu. Iğdır'ın çok önemli bir özelliği var. Bölgenin çok önemli sebze ve meyve üretim merkezi ama bize göre potansiyelinin çok gerisinde. Bunu ileriye taşımamız gerekir." dedi.