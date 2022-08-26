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Giriş Tarihi: 26.8.2022 14:55

Bakanı Dönmez, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

AA
Bakanı Dönmez, Ordu’da ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kente gelen Dönmez, Ordu Valiliğini ziyaret etti. Vali Vekili Bayram Gale tarafından karşılanan Dönmez, valilik şeref defterini imzaladı. Buradaki ziyaret, basına kapalı yapıldı.

Bakan Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de makamında ziyaret etti.

Belediye binasının giriş katında, denizcilik faaliyetlerinin artırılmasını desteklemek amacıyla imal edilen sürat teknesi ve kayıklar ile güneş enerjisiyle çalışan şarjlı bankı inceleyen Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Dönmez, dün kalp krizi sonucu vefat eden Orduspor'un eski futbolcularından Salih Aydoğan'ın Orta Cami'de kılınan cenaze namazına katıldı.

Dönmez, Aydoğan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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Bakanı Dönmez, Ordu'da ziyaretlerde bulundu
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