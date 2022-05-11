Bakanı Ersoy: Müzecilikte Dünyaya yön veren ülke haline geldik

İstanbul'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Heritage İstanbul Fuarı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıldı. 3 gün sürecek Fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Unesco Türkiye Komitesi üyeleri ve pek çok ülkeden temsilciler katıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin çağlar boyunca birçok uygarlık ve kültüre ev sahipliği yaparak engin bir birikime sahip olduğunu belirterek, "Ancak; bu birikime sahip olmak bizlere, onu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğu da yüklüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Coğrafyamız üzerinde izleri sürülebilen tüm kültürlerin mirasının varisi ve hamisi olma bilinciyle müzeler oluştururken, arkeolojik kazılar, bilimsel araştırmalar, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Antalya Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi'nden, Diyarbakır Surlarına, İstanbul'daki eşsiz kültür varlıklarımızdan, Trabzon Sümela Manastırı'na kadar yurdumuzun dört köşesindeki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra, 'Ecdada vefa, sanatı ihya' sloganıyla İstanbul'daki türbelerin bakım ve restorasyonunu yapıyoruz. Proje çerçevesinde 124 tane türbenin ihyasını gerçekleştireceğiz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Temmuz 2020'de ibadete açılması ile birlikte gerçekleştirilen restorasyon süreci de bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip edildi" dedi.