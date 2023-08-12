Bakanı Göktaş: Kaynakları aktarıyor ihtiyaçları gideriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, projeyle ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7 binden fazla personel ile 127 bini aşkın yaşlı ve engelli vatandaşın evdeki temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini kaydeden Göktaş, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın hanelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek ev ve kişisel temizliklerini sağlıyor. Bu doğrultuda ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan Vefa Projesi için belirli periyotlarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.