Bakanı Karaismailoğlu: 26 milyon araca sorunsuz hizmet eden bir sistem var

Milas-Ören yolunda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Beçin Mahallesi'nde muhtarlar ve vatandaşlarla buluşan Karaismailoğlu, vatandaşları ve taleplerini dinledi.

Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gıptayla bakılan ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın her tarafında büyük ve güçlü Türkiye için bıkmadan, usanmadan 7 gün 24 saat çalıştığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de ona layık olmak için vatandaşımızla, milletimizle beraber oluyoruz. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onların hayatına konfor katmak, sanayisine, tarımına, turizmine önemli katkılar sağlamak için topyekun mücadele veriyoruz. Türkiye'nin her tarafında karıncalar gibi çalışan 700 bin kişilik kadroyuz. Bu yüzden 20 yıldır yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. İleride yaşanacak problemleri önceden görüyor, güzel planlar yapıp hayata geçiriyoruz. Böylece bugünkü gibi sorunsuz bir ulaşım sağlanmış oluyor. 20 yıl önce Türkiye'de 8 milyon araç vardı. Türkiye'de şu anda ise 26 milyon araca sorunsuz şekilde hizmet eden bir sistem var. Aynı şekilde hava ve deniz yollarında 20 yıllık yapılan, topyekun yapılan mücadelenin sonucunda vatandaşımızın hayatına konfor, güvenlik sağladık."

"YOLLARIMIZI AKARSUYA BENZETİYORUZ"

Gittikçe büyüyen, ihtiyaçları artan, 20 yıl önce 30 milyar dolarlık ticaret hacmi olan Türkiye'nin ihracat hacminin 225 milyar dolara ulaştığını belirten Karaismailoğlu, bu yıl 250 milyar dolara çıkacak ihracat hacminin gelecek yıllarda 500 milyar dolara ulaşacak potansiyelinin bulunduğunu anlattı.

Muğla'nın Türkiye'nin en kıymetli yerlerinden, turizmin başkenti olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Nasıl bugüne kadar 6 bin kilometre olan bölünmüş yol 28 bin 700'e çıkmışsa biz bunu 38 bin kilometreye çıkarmanın planlarını yaptık. Bugünden çalışıyoruz. Bölgenin turizmde olduğu gibi tarımda da çok özellikleri var. Buraya ne yatırım yapsak azdır. Bir liralık yatırım yapığımızda 10 katını üretimde görüyoruz. Yollarımızı akarsuya benzetiyoruz. Akarsular nasıl gittikleri yeri yeşertip bereket getiriyorsa bizim yollarımız da aynı şekilde. Bir bölgeye ne kadar kolay, hızlı ve güvenli ulaşırsanız o bölgenin üretimini, istihdamını 10 kat arttırıyorsunuz. Bunun bilincindeyiz. Ne dedik? Durmak yok, yola devam. Millet-devlet el ele büyük, güçlü Türkiye'nin adımlarını attık, atmaya da devam edeceğiz. Türkiye Milas'la, Muğla'yla birlikte büyüyecek. Çok güzel şeyler oluyor, olmaya da devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2023 yılını da atlattıktan sonra dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip, ülkenin en önemli illerinden biri Muğla olacak."

Programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.