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Giriş Tarihi: 8.5.2023 15:55

Bakanı Kirişci: Yüzde 40 hibe desteği sağlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, Bakanlığımızca belirlenen diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara yüzde 40 hibe desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

AA
Bakanı Kirişci: Yüzde 40 hibe desteği sağlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, Bakanlıkça belirlenen diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara ise yüzde 40 hibe desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından, düve alım desteğine ilişkin bilgi verdi.

Destekte bazı kesimlere öncelik sağlayacaklarını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, Bakanlığımızca belirlenen diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara yüzde 40 hibe desteği sağlayacağız. Bu kapsamda desteklemeye başvuran birinci derece şehit yakını ve gazi yetiştiriciler ile engelli, genç, kadın ve afetzede yetiştiricilere öncelik verilecek. İlk etapta 3 bin 618 yetiştiricimizin 46 bin 520 baş hayvan alımı, ikinci etapta ise 12 bin 951 yetiştiricimizin 165 bin 928 baş hayvan alımı desteklenecek olup, 2023 yılında toplam 212 bin baş hayvan alımı desteklenecektir."

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Bakanı Kirişci: Yüzde 40 hibe desteği sağlayacağız
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