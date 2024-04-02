Bakanı Şimşek’ten kira beyannamesi uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gelir İdaresi Başkanlığımız, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Denetim planına aldığımız 1.2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz."