Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakanlar Adana'dan halka seslendi: CHP'ye güvenen yolda kalır
Giriş Tarihi: 28.4.2023 17:39

Bakanlar Adana'dan halka seslendi: CHP'ye güvenen yolda kalır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adana'yı parlatacak, yukarıya taşıyacak, gözde şehirlerden biri yapacak her türlü yatırıma destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

AA
Bakanlar Adana’dan halka seslendi: CHP’ye güvenen yolda kalır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müze Kompleksi Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi 3. Etap Açılış Programı sonrasında, müze önünde toplanan vatandaşlara seçim otobüsünden hitap etti.

Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük müze kompleksinin kente kazandırıldığını belirten Ersoy, aynı zamanda bugün Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de açılışına katılacaklarını söyledi.

Bakan Ersoy, Adana'nın tarımın, ekonominin ve kültürün başkentlerinden olduğunu anımsatarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adana'yı parlatacak, yukarıya taşıyacak, gözde şehirlerden biri yapacak her türlü yatırıma destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"CHP'YE GÜVENEN YOLDA KALIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hizmete girecek Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kente değer katacağını, yaşamı güzelleştireceğini ve kolaylaştıracağını vurgulayarak, çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Köprünün yarım bırakılan yapımını bakanlık olarak devraldıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bu köprüyü, 2019 yerel seçimleri öncesindeki belediye başlatmıştı ama İstanbul'da olduğu gibi Adana'da da CHP zihniyeti devreye girdi, köprüyü yarım bıraktılar. CHP'ye güvenen yolda kalır. Bunun en son örneği Adana'da. Nerede bir hizmet, vatandaşın işi varsa kaçarlar, vatandaşı unuturlar. O yüzden 14 Mayıs'a kadar durmadan, yılmadan herkesi kucaklayacağız. Bir olacağız, birlik olacağız, Adana büyüyecek, Türkiye büyüyecek." diye konuştu.

Siemens Xcelerator dijital dönüşümü hızlandıracak
Siemens Xcelerator dijital dönüşümü hızlandıracak

"SANDIKLARA RECEP TAYYİP ERDOĞAN MÜHRÜNÜ VURACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise kente müze kompleksi ve köprü gibi büyük projelerin kazandırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"İnşallah bugünden 14 Mayıs'a giderken daha güçlü bir şekilde meydan meydan, sokak sokak buluşacağız, kardeşlik soframızı büyüteceğiz. 14 Mayıs'ta sandıklara Recep Tayyip Erdoğan mührünü vuracağız. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı yine güçlü şekilde cumhurbaşkanı seçtiğimiz gibi sandıklardan AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı en güçlü şekilde çıkaracağız. Biz, beraberiz, 14 Mayıs'ta demokrasi bayramımızı kutlamak üzere çalışmaya devam ediyoruz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
Siemens Xcelerator dijital dönüşümü hızlandıracak
Siemens Xcelerator dijital dönüşümü hızlandıracak
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlar Adana'dan halka seslendi: CHP'ye güvenen yolda kalır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA