Bakanlar Adana’dan halka seslendi: CHP’ye güvenen yolda kalır

"CHP'YE GÜVENEN YOLDA KALIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hizmete girecek Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kente değer katacağını, yaşamı güzelleştireceğini ve kolaylaştıracağını vurgulayarak, çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Köprünün yarım bırakılan yapımını bakanlık olarak devraldıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bu köprüyü, 2019 yerel seçimleri öncesindeki belediye başlatmıştı ama İstanbul'da olduğu gibi Adana'da da CHP zihniyeti devreye girdi, köprüyü yarım bıraktılar. CHP'ye güvenen yolda kalır. Bunun en son örneği Adana'da. Nerede bir hizmet, vatandaşın işi varsa kaçarlar, vatandaşı unuturlar. O yüzden 14 Mayıs'a kadar durmadan, yılmadan herkesi kucaklayacağız. Bir olacağız, birlik olacağız, Adana büyüyecek, Türkiye büyüyecek." diye konuştu.