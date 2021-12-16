Bakanlar Kayseri’de tramvay hattının ilk kaynağını yaptı

Kayseri'de Anafartarlar-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İlk Ray Kaynak Törenine Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Savunma Bakın Hulusi Akar birlikte katıldı.
Kayseri'de mevcut tramvay hatlarıyla entegre olacak Anafartalar- Mobilyakent Tramvay Hattı ile 35 kilometre olan raylı sistem uzunluğunun 42 kilometreye, 55 olan istasyon sayısının ise 66'ya çıkaracaklarını belirtti.
Bakan Karaismailoğlu; "Yine proje kapsamında temin edeceğimiz 5 yeni tramvay aracı ile birlikte Kayseri'nin 69 olan raylı sistem aracı sayısını 74'e yükselteceğiz. Temin ettiğimiz araçlarımızda yerlilik oranı yüzde 61 olacak. Ayrıca güncel ihtiyaçları da öngörerek bisiklet ve scooter bağlama alanları oluşturacağız. Kayserili vatandaşlarımız bu yeni hat sayesinde kesintisiz şekilde; Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne, Mobilyacılar Sitesi'ne ulaşacak. Ayrıca, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne giden öğrencilerimiz ve akademisyenler için de önemli bir ulaşım imkanı da sağlayacak." şeklinde konuştu.
Kayserililerin sağlık, eğitim, üretim alanlarına konforlu, dakik ve sürdürülebilir modern ulaşım sistemiyle erişimini tesis edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu; "Sözleşmeye göre; gelecek yıl Ekim ayında bitmesi gereken hattımızı en geç yaz sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Okullar açılmadan, sizlerle birlikte hattın açılışında beraber olacağız. Tramvay hattımız faaliyete geçtiğinde hizmet vereceği güzergâhlarda trafik yoğunluğunu azaltacak ve kent içi trafiğine nefes aldırarak rahatlamasını sağlayacaktır. Tramvay hattımızdaki istasyon binalarımızda, Kayseri'nin dokusuna uygun modern ve estetik eserler olacak. Biz nasıl geçmişte atalarımızın yaptığı şaheserlerle gurur duyuyorsak, gelecek nesillerimizde bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar" diye konuştu.
İLK RAY KAYNAĞINI BAKANLAR YAPTI
Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ve ilçe belediye başkanları ile birlikte hattın ilk rayını kaynattı.