Bakanlar Kayseri’de tramvay hattının ilk kaynağını yaptı

Bakan Karaismailoğlu; "Yine proje kapsamında temin edeceğimiz 5 yeni tramvay aracı ile birlikte Kayseri'nin 69 olan raylı sistem aracı sayısını 74'e yükselteceğiz. Temin ettiğimiz araçlarımızda yerlilik oranı yüzde 61 olacak. Ayrıca güncel ihtiyaçları da öngörerek bisiklet ve scooter bağlama alanları oluşturacağız. Kayserili vatandaşlarımız bu yeni hat sayesinde kesintisiz şekilde; Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne, Mobilyacılar Sitesi'ne ulaşacak. Ayrıca, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne giden öğrencilerimiz ve akademisyenler için de önemli bir ulaşım imkanı da sağlayacak." şeklinde konuştu.