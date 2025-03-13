Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Zelenskiy ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ile geleceğe yönelik yol haritasının gündeme alındığına işaret eden Bolat, "10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı ve Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk müteahhitlerin tecrübesini, bilgi birikimini Ukrayna'ya aktarmaya hazır olduklarını yineledik" dedi.