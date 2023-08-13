Bakanlığın ormanlara yerleştirdiği yalaklar yaban hayvanlarına can suyu oluyor

Yaz mevsiminde doğal su kaynaklarının azalması gibi sebeplerle su bulamayan yaban hayvanları yerleşim yerlerine yönelebiliyor. Bu durum, yaban hayvanlarını yırtıcılara karşı savunmasız hale getirirken bazı olumsuzlukların yaşanmasına da sebep olabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için yaban hayvanlarına kendi yaşam ortamlarında su bulma imkanının sağlanması büyük önem taşıyor.

Yaban hayvanlarının su ihtiyacını doğal habitatlarında karşılamak üzere su kuyuları açılırken, daha rahat suya ulaşabilmeleri için yalaklar oluşturuluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında yapılan yaban hayatı türlerinin su ihtiyacının karşılanmasına dair protokol kapsamında belirlenen bölgelerde 7 sondaj gerçekleştirildi, 18 gölet faaliyete geçirildi. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 900'ü aşkın yalak yapıldı.