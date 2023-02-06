Bakanlık: 10 ile 250 milyon TL nakdi yardım aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, "Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250 milyon TL nakdi yardım aktarılmıştır" açıklaması yapıldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deprem sonrasında bakanlığımız psikososyal destek ekipleri, ivedi olarak saha çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda; Kahramanmaraş'a 116, Adana'ya 100, Hatay'a 108, Gaziantep'e 53, Osmaniye'ye 64, Malatya'ya 62, Adıyaman'a 33, Diyarbakır'a 67, Şanlıurfa'ya 65, Kilis'e 28 psikososyal destek personeli sevk edilmiştir. Hatay'a mobil sosyal hizmet merkezi TIR'ımız, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya'ya ise mobil sosyal hizmet merkezi araçlarımız hareket etmiştir. Ayni yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapılması için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta 1'er, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da ise 3 olmak üzere toplam 10 depo kurulmuştur" denildi.



'3 BİN BATTANİYE TESLİM EDİLDİ'



Toplanma alanlarındaki vatandaşlara dağıtılmak üzere Malatya ayni bağış deposundan Malatya Büyükşehir Belediyesine 2 bin 209 battaniye, Battalgazi Belediyesine 643 battaniye, Yazıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 152 olmak üzere toplamda 3 bin 4 battaniye teslim edildiği bildirilerek, "Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250 milyon TL nakdi yardım aktarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Afet bölgesine bağışta bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, Kaymakamlıklara teslim etmeleri gerektiği vurgulanarak, "Ayni bağışta bulunmak isteyen kurumsal firmaların ise Afet Acil Durum Başkanlığına ulaşarak, Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubumuz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır. İkinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır. Öncelikli kabul edilecek bağışlar; eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi" denildi.