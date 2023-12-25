Bakanlık açıkladı! 15 uzman yardımcısı alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'da görevlendirmek üzere 15 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, bakanlık merkez teşkilatında görev yapmak üzere genel idare hizmetleri sınıfı 7 ila 9. dereceden 15 uzman yardımcısı alacak.

Bu kapsamda, adayların ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli puan türlerinden 70 veya üzeri puan alması ve en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden, son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmaları gerekiyor.

Uzman yardımcılığı yarışma sınavı başvuruları, 15-26 Ocak 2024 tarihlerinde e-Devlet üzerinden veya bakanlığın resmi sitesinde yayımlanacak başvuru linki yoluyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılacak.

Söz konusu sınav, 22 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi, bakanlığın internet adresinde yayımlanacak.