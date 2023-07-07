Bakanlık açıkladı: İddialar çürütüldü! Bloomberg’in haberine yalanlama geldi

"Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir. Aksine; Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." açıklaması yapmıştı.