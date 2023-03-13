Bakanlık açıkladı! YHT ile bugüne kadar 71 milyon yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk YHT hattının 13 Mart 2009'da dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındığı ifade edildi. Türkiye'nin 14 yıl önce Ankara-Eskişehir hattıyla YHT işletmeciliğine başladığı belirtilerek, "Ülkemiz böylece dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı YHT işleticisi konumuna geldi.

ÜLKE NÜFUSUNUN YÜZDE 47'SİNE YHT HİZMETİ VERİLİYOR

Ankara-Konya hattı 2011'de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatları da 2014'te faaliyete geçti. YHT hat uzunluğu 1241 kilometreye yükseldi. 2022 yılında 219 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman hızlı tren hattının hizmete alınmasıyla 8 şehir ve ülke nüfusunun yüzde 33'üne doğrudan, YHT+Otobüs, YHT+Konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılıkla beraber ülke nüfusunun yüzde 47'sine YHT hizmeti veriliyor" denildi.





71 MİLYON 742 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ



YHT ile Ankara-Eskişehir arasında seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 8 saatten 4,5 saate düştüğü hatırlatılarak, Ankara-Konya arasında seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul arasında 4,5 saate indiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca "Mart 2023 tarihine kadar Ankara-Eskişehir YHT hattında 19 milyon 833 bin, Ankara-Konya hattında 18 milyon 272 bin, Ankara-İstanbul hattında 23 milyon 783 bin, Konya-İstanbul hattında 8 milyon 297 bin, Ankara-Karaman hattında 847 bin, İstanbul-Karaman hattında 568 bin, Eskişehir-İstanbul hattında 145 bin olmak üzere toplam 71 milyon 742 bin yolcu seyahat etti" denildi.