Bakanlık aldatıcı reklamlara ceza yağdıracak

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu son toplantısında, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamaya dair 219 adet dosyadan 200'ünün mevzuata aykırı bulunarak, reklam ve ticari uygulamalarının durdurulmasına ve idari para cezası uygulanmasına, 12 adet dosya için de erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

ALDATICI REKLAMLARA İLİŞKİN CEZA

Böylece yılın ilk ayında Kurul tarafından toplam 1.159 adet dosya incelenmiş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.031 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 39.555.306 TL idari para cezası uygulanmasına ve 28 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verilmiş oldu.

ELÇİ VE KONSOLOSLUK TEMSİLCİSİ GİBİ VİZE HİZMETİ VEREN SİTELERE İLİŞKİN CEZA

Kurulun toplantısında ana gündem başlıklarından biri çeşitli ülkelere ait elçilik ve konsoloslukların yetkili temsilcisi izlenimi uyandırmak amacıyla oluşturulan internet siteleri aracılığıyla vize hizmeti almak kastıyla yürütülen faaliyetler sonucunda tüketici mağduriyetine neden olan firmalar oldu. Bu kapsamda 8 firma hakkında durdurma ve idari para cezası verilmesine ve ilgili internet sitelerine erişim engeli kararı verildi.

SAHTE VE ASILSIZ KULLANICI DENEYİMLERİNE İLİŞKİN CEZA

Kurulun toplantısının bir diğer başlığı da e-ticaret pazar yerleri olmak üzere internet üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerdi. Kullanıcı deneyimlerine ilişkin olarak sahte ve asılsız tüketici değerlendirmeleri ile sıralama uygulamalarının kullanımı suretiyle satıcı veya sağlayıcılar ya da satılan ürün hakkında haksız rekabete ve tüketici mağduriyetine yol açacak şekilde gerçek dışı algıya sebebiyet veren uygulamalar için durdurma ve idari para cezası ile internet sitelerine erişim engellemesi kararı verildi.