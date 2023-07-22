Bakanlık Antalya’da 409 arsayı satacak





"KÜÇÜK BİR İSVİÇRE GİBİ"

Çağlarca'dan maksimum yarım saat gibi bir sürede denize ulaşmanın mümkün olduğunu işaret eden Kaya, " Parsellerin ölçüleri 380 ile 550 metrekare arasında değişiyor. Bitişik 2 tane parsel alıp, daha büyük bir parsel haline getirebilirsiniz. Alt yapısı müsait, hem Konyaltı hem Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet veriyor. 31 Temmuz'da ihale yapılacak. O bölgenin gelecekte daha da değerleneceğini öngörüyoruz. Şuan hakettiği değerde değil. Çağlarca ve Geyikbayırı bölgesi küçük bir İsviçre gibi. Şehre bu kadar yakın olup, değişik bir iklime sakin bir noktaya gitme şansınız var. Yatırım yapmak isteyenler ilgi göstereceklerdir" açıklamalarında bulundu.