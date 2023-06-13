Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Fırsatçılara ceza yağdı

Otomotiv sektöründeki arz ve talep dengesizliğini fırsat bilerek stokçuluk veya spekülatif fiyat artışı yapmaya çalışanların ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, bakanlık olarak fırsatçılara yönelik gerekli tedbirlerin alın- ması amacıyla azami özen ve hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.
FIRSATÇILARA CEZA YAĞDI
Kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapıldığı, bu kapsamda Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Öte yandan 6 Mayıs 2023'te "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldığı anımsatıldı.