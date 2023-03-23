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Giriş Tarihi: 23.3.2023 13:19 Son Güncelleme: 23.3.2023 13:24

Bakanlık denetimleri sıklaştırıyor! İhbar hattı kuruldu: Kontrol edilecekler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan nedeniyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller başta olmak üzere, ülke genelinde gıda denetimlerini artırarak, tüketimi artan ekmek, tatlı ve süt ürünleriyle ilgili işletmeleri daha sıkı takibe alacak.

AA
Bakanlık denetimleri sıklaştırıyor! İhbar hattı kuruldu: Kontrol edilecekler...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 7 bin 500 gıda kontrol görevlisi, Ramazan ayında Türkiye genelinde denetimlerini yoğunlaştıracak.

DENETİMLERE AĞIRLIK VERİLECEK

Bakanlık, özellikle depremden etkilenen illere yapılan gıda yardımlarının kontrolünü sürdürürken ramazanda da güvenle gıda tüketilebilmesi için denetimlere ağırlık verecek.

RESMİ KONTROLLER YOĞUNLAŞACAK

Ramazanla birlikte beslenme alışkanlıklarında da değişiklik oluşuyor. Unlu mamuller, ekmek, tatlı, şekerli mamuller, et ve süt ürünlerinin tüketimi bu ayda artış gösteriyor. Bakanlık söz konusu ürünlerle ilgili işletmelerin resmi kontrollerine yoğunlaşacak.

İFTAR YAPILAN TOPLU TÜKETİM YERLERİ DENETLENECEK

Özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerlerinde, başta hijyen kontrolleri olmak üzere gerekli denetimler yapılacak.

RAMAZAN PAKETLERİ DENETLENECEK

"Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının gerçekleştirildiği iş yerlerine yönelik denetimlerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilecek, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınacak.

GEÇEN YIL 1 MİLYON 350 BİN GIDA DENETİMİ YAPILDI

Öte yandan Bakanlık, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 350 bin gıda denetimi gerçekleştirdi. Bu kontrollerde 18 bin 413 idari para cezası uygulandı. Alo 174 Gıda Hattı'na gelen başvuru sayısı ise 84 bin 861 oldu. Gerekli incelemeler sonrası bunlardan 4 bin 735'ine ilişkin cezai işlem yapıldı.

WHATSAPP GIDA İHBAR HATTI

Vatandaşlar, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren tüm ihbar ve şikayetlerini Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da "0 501 174 0 174" numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı'na bildirebilecek.

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Bakanlık denetimleri sıklaştırıyor! İhbar hattı kuruldu: Kontrol edilecekler...
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