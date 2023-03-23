Bakanlık denetimleri sıklaştırıyor! İhbar hattı kuruldu: Kontrol edilecekler...

GEÇEN YIL 1 MİLYON 350 BİN GIDA DENETİMİ YAPILDI

Öte yandan Bakanlık, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 350 bin gıda denetimi gerçekleştirdi. Bu kontrollerde 18 bin 413 idari para cezası uygulandı. Alo 174 Gıda Hattı'na gelen başvuru sayısı ise 84 bin 861 oldu. Gerekli incelemeler sonrası bunlardan 4 bin 735'ine ilişkin cezai işlem yapıldı.