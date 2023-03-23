Bakanlık denetimleri sıklaştırıyor! İhbar hattı kuruldu: Kontrol edilecekler...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 7 bin 500 gıda kontrol görevlisi, Ramazan ayında Türkiye genelinde denetimlerini yoğunlaştıracak.
DENETİMLERE AĞIRLIK VERİLECEK
Bakanlık, özellikle depremden etkilenen illere yapılan gıda yardımlarının kontrolünü sürdürürken ramazanda da güvenle gıda tüketilebilmesi için denetimlere ağırlık verecek.
İFTAR YAPILAN TOPLU TÜKETİM YERLERİ DENETLENECEK
Özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerlerinde, başta hijyen kontrolleri olmak üzere gerekli denetimler yapılacak.
RAMAZAN PAKETLERİ DENETLENECEK
"Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının gerçekleştirildiği iş yerlerine yönelik denetimlerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilecek, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınacak.
GEÇEN YIL 1 MİLYON 350 BİN GIDA DENETİMİ YAPILDI
Öte yandan Bakanlık, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 350 bin gıda denetimi gerçekleştirdi. Bu kontrollerde 18 bin 413 idari para cezası uygulandı. Alo 174 Gıda Hattı'na gelen başvuru sayısı ise 84 bin 861 oldu. Gerekli incelemeler sonrası bunlardan 4 bin 735'ine ilişkin cezai işlem yapıldı.
WHATSAPP GIDA İHBAR HATTI
Vatandaşlar, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren tüm ihbar ve şikayetlerini Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da "0 501 174 0 174" numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı'na bildirebilecek.