Bakanlık nükleer enerji alanında o ülkede yüksek lisans fırsatı sunuyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012 yılında imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Türkiye'de nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla Çin'e öğrenci gönderim programları devam ediyor.

Bu kapsamda, Tsinghua Üniversitesinde 6 yıldır süren "Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı"na 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için 10 öğrenci seçilecek. Program, gelecekte Türkiye'nin nükleer enerji alanında söz sahibi olacak isimlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK

Çin'de yüksek lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 31 Ocak olarak belirlendi. Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) koordinatörlüğünce gerçekleştirilen program İngilizce yürütülecek, ders, staj ve tez süreçleri dahil olmak üzere 2 yıl sürecek.

MEZUNİYET DURUMU NASIL OLMALI?

Programa üniversitelerin mühendislik, fizik veya kimya bölümlerinden mezun olanlar veya Temmuz 2023'e kadar mezun olacak öğrenciler başvurabilecek. Başvuranların ileri düzeyde İngilizce bilmesi ve lisans genel not ortalamasının en az 2,5 olması gerekiyor.

MASRAFLARI TÜRKİYE VE ÇİN TARAFINDAN KARŞILANACAK

Programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin masrafları Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Program çerçevesinde 2 yıl okul ücretinden muaf olacak adaylardan programa başvuru ücreti de alınmayacak. Konaklama imkanı ve sağlık sigortası hakkı bulunacak öğrencilere aylık 4 bin 500 yuan (12 bin lira) burs, gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu imkanı da sağlanacak.

GEREKLİ BELGELER

Programa başvurmak isteyen adayların tamamının İngilizce ve PDF formatında sunulacak öz geçmişlerini, onaylı lisans not dökümlerini, İngilizce bilgisini gösteren uluslararası denkliğe sahip belgelerini ve niyet mektuplarını 31 Ocak'a kadar tunas.hr@enerji.gov.tr elektronik posta adresine eksiksiz şekilde iletmesi gerekiyor.

Değerlendirmenin ardından sonuçlar, yine elektronik posta yoluyla adaylara duyurulacak.