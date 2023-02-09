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Giriş Tarihi: 9.2.2023 11:38 Son Güncelleme: 9.2.2023 11:38

Bakanlık: Refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır. Çocukların bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir” ifadelerini belirtti.

İHA
Bakanlık: Refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde bulunan refakatsiz çocuklar hakkında açıklama yapılarak "Refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır. Çocukların bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışma yaptığı yönündeki haberlere yönelik açıklamada yayımladı.

Yapılan açıklamada refakatsiz çocuklar hakkında tek yetkili kurumun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddialara yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere, deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum Bakanlığımızdır. Çocukların Bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

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Bakanlık: Refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır
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