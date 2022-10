Ucuz konutta kura takvimi belli oldu: Hak sahipleri Kasımın ilk haftası belirlenecek

A Para'nın yeni yayın dönemindeki Ekonomi Masası programının ilk konuğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut oldu. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in hazırlayıp sunduğu programa katılan TOKİ Başkanı Bulut, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı. Yüzyılın projesi kapsamında yapılacak sosyal konutlar için yapılan başvuruların 31 Ekim tarihi itibariyle tamamlanacağını belirten Bulut, kura takvimiyle ilgili de ilk kez açıklama yaptı. İlk 5 bin konut için temellerin 25 Ekim'de atılacağını kaydeden Bulut, "31 Ekim'de başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, sonrasındaki ilk hafta kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmeye başlayacak. İlk etapta kuralar 250 bin konut için çekilecek" diye konuştu.

HEM EVE HEM ARSAYA BAŞ- VURU: TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut için yapılan 7 milyonu aşkın başvurudan 4 milyon 713 bin 686 kişinin koşulları sağladığını söyledi. Bulut, arsa için 143 bin 187 başvuru geldiğini belirterek, "Arsa ve işyeri için de süreç devam ediyor. Vatandaşlar öncelikle konuta yöneldi. Daha önce netlik yoktu. Konuta başvuran arsaya da başvuracak ancak kura sonunda eğer ikisi de çıkarsa birini tercih edecek" diye konuştu. Başkan Bulut, kura çekiminin ardından hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte, hak kazanamayanlara başvuru bedellerinin iade edileceğini de sözlerine ekledi.









10 YIL VADELİ SABİT TAKSİT: Arsaların yüzde 40'nın merkezlerde, yüzde 60'nın da ilçelerde olacağını dile getiren Bulut, "Tahsis edilecek arsaların 400 bini merkezlerden, 600 bini ilçelerde olacak. Böylece, 250 bin sosyal konuta ilave olarak 1 milyon insana da konutunun nasıl olacağına dair bir netlik kazandırmış olunuyor" diye konuştu. Arsa alan vatandaşları kendi başına bırakmayacaklarını, gerekli desteğin sağlanacağını belirten Bulut, arsada ödemelerin 10 yıl vadeli ve taksitlerin sabit kalacağını söyledi.

TAPU HARCI İNDİRİMİ YAPILACAK: Arsa üretimi konusunda her bölgeyle ilgili örneklemeler yaptıklarını kaydeden Bulut, "Arsa sayısı projenin ilk başlarında 100 bin adetti. Ancak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu rakam 1 milyona çıkarıldı. Çok kısa bir süre içerisinde hummalı çalışma yaptık. Kısa sürede arsa adetini 1 milyona çıkarttık. Avantaj ise şu, 250 bin vatandaş ev sahibi olacak kalan 1 milyon vatandaş da bu imkana bir şekilde sahip olmuş olacak. Biz TOKİ ve bakanlık olarak her türlü teknik ve hukuki desteği sağlayacağız. Ayrıca arsalardan hak sahibi olacak vatandaşlarımız için gecekondu önleme ve kentsel dönüşüm kanununun sağladığı tapu harcı gibi imtiyazlardan da faydalandıracağız" şeklinde konuştu.









VATANDAŞ MÜSTAKİL İSTİYOR: Arsa seçeneklerinin müstakil ve müşterek olarak ikiye ayrıldığını kaydeden Başkan Bulut, "Arsalar başvuru sürecinde yüzde 20 müstakil, yüzde 80 müşterek olarak ayrıldı. Müstakil parseller de kişilerin kendi tasarrufuna bırakıldı. Biz devlet olarak elimizi çekmeyelim. Bu alanda mutlaka sosyal konut üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşımız müşterek parselde eğer kendi arasında anlaşırsa, ister kendileri müteahhit anlaşır veya kooperatif yoluyla ilerler, ya da biz onlara yapım konusunda da destek verebiliriz. Ancak vatandaşımız şu anda daha çok müstakile talep gösteriyor. Müşterek parsellere başvuru yapılmasını öneririm" ifadelerini kullandı.







SIKINTI OLURSA, ÖNLEM ALINIR

Konutların taksit ödemelerinde 240 aya kadar vade ve yüzde 10 peşinat uygulaması olduğunu belirten Bulut, inşaatların belli bir seviyeye geldikten sonra sözleşme imzalanacağını söyledi. Taksit ödemelerinde güncelleme yapılacağını ve tüm projelerde olduğu gibi memur maaş artışlarına parelel olacağını dile getiren Bulut, "Sosyal devlet anlayışı içerisinde 2-3 yılda taksit artışını yüzde 25'te tuttuk. Sözleşmeye göre yüzde 75 zam yapmamız gerekirken yapmadık. Yarın yine bir sıkıntı yaşanırsa devletimiz gereken önlemi alacaktır" diye konuştu. TOKİ'nin hayata geçirdiği indirim kampanyalarında vatandaşların yararlanması için bankalarla anlaşmalar yaptıklarını belirten Ömer Bulut, "Tüm ödemeler konusunda imkanlar daha da çoğaltılacak. Vatandaşımız ihtiyaç duyarsa sosyal konutta da çözüm üretilebilir" dedi.









EVİ OLAN İŞYERİNE BAŞVURABİLİR

BAŞKAN Bulut, evi olan vatandaşların ne arsaya ne de eve başvurabileceklerinin altını çizerek, "Konutu olana bu imkanı bu şartlarda tanımamak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın her zaman dile getirdiği gibi evi olmayan tek bir vatandaş kalmayana dek çalışacağız. Ama işyeri böyle değil. Konutu da arsası da olsa işyerine başvurabilir" dedi. Arsa planlamaları yaparken TOKİ'nin mahalle kültürüne uygun yaptıklarını anlatan Bulut, "Planlama yaparken yüzde 45 oranında yeşil alan, okul, hastane ve cami için alan bıraktık. TOKİ'nin son yıllardaki projelerindeki mantığı bu arsalara da yansıtacağız" diye konuştu.



ŞART KOYMASAK HERKES İSTANBUL'U İSTER

ÖMER Bulut, yüzyılın konut hamlesi kapsamında arsa tahsisine gelecekteki Türkiye'nin şekillenmesinde örnek olacak proje olarak baktıklarını söyledi. Başkan Bulut, "Herkes İstanbul'a başvurabilir desek herkes sadece buraya başvururdu. Hem insanları buraya göç ettirmiş oluruz hem de proje istediğimiz amaçta işlemez. Nüfusa kayıtlı olan yeri şart koyduk. Eğer ikamet yeri İstanbul ise ya da nüfusa kayıtlı ise İstanbul'a başvursun" dedi. Türkiye'de ilçelere köylere kadar konutlar yaptıklarını anlatan Bulut, "Ordaki insanlar memleketindeki konuttan ev alıp İstanbul'a dönmüyor" dedi