Bakanlıktan 327 bin Roman vatandaşlara kurs ve eğitim

Sosyal Dayanışma Merkezleri'ni özellikle Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde açtıklarını ifade eden Bakan Yanık, "Hali hazırda faaliyet gösteren 35 SODAM'ımızda özellikle ihtiyaç sahibi kadınlarımızın sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilecek ortamları oluşturuyoruz" dedi. Bakan Yanık, SODAM'larda Roman vatandaşların psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli kurs ve eğitim programları düzenlediklerini ifade etti.



KUAFÖRLÜKTEN TERZİLİĞE KADAR BİRÇOK KURS BULUNUYOR



SODAM'larda, Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından eğitimler verildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "35 Sosyal Dayanışma Merkezimiz (SODAM) ile Roman vatandaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Merkezlerimizde kuaförlük, terzilik, aşçılık, okuma-yazma, halı dokumacılığı gibi kurslar düzenliyoruz. Kurs sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Ayrıca müzik, resim başta olmak üzere kültürel, sosyal ve sportif kurslar da bulunuyor. Bugüne kadar 327 bin Roman vatandaşımız SODAM'larımızdan faydalandı" dedi. Bakan Yanık, merkezlerde en fazla el sanatları, kuaförlük ve giyim(dikiş-nakış) kurslarının uygulandığının bilgisini verdi.



MERKEZLERDE KREŞ İMKÂNI DA BULUNUYOR



SODAM'larda kişisel gelişim kurslarının yanı eğitim çalışmalarının da olduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, "Bakanlık uzmanlarımızın katılımı ile aile içi iletişim, sağlıklı beslenme, çocuk hakları gibi eğitim programları, konferanslar ve seminerler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, SODAM'lardan daha fazla kadının faydalanabilmesi için ayrıca kreş imkânlarının da olduğunu bildirdi.