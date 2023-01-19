Bakanlıktan 80 bin öğrenciye balıkçılık eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2022 yılı, 'Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı' (IYAFA2022) ilan edildi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurumlar, merkez ve taşra teşkilatlarının da katılımıyla 'Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı' kapsamında çeşitli faaliyetler düzenlendi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Kahramanmaraş ve Elazığ başta olmak üzere ülke genelinde 302 etkinlik yapıldı. Bu toplantılarda, farklı yaş gruplarındaki ilköğretim öğrencilerine okullarda balık tür ve çeşitleri, besin değerleri ve faydaları konularında eğitimler verildi. Ayrıca balık-ekmek etkinlikleri gibi organizasyonlar gerçekleştirildi. Öğrenciler ile balık yetiştiriciliği yapılan tesislere ziyaretler yapıldı, balıklandırma etkinlikleri ve bilgilendirme toplantıları düzenlendi.