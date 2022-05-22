Bakanlıktan ailelere ’doğru oyuncak ve kitap’ rehberi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafdından hazırlanan 'Çocuklara Yönelik Kitap ve Oyuncak Seçiminde Ailelere Öneriler' başlıklı rehberde; kitapların, oyun ve oyuncakların çocuklar için yararları, kitap ve oyuncak seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar anlatılarak, önerilerde bulunuldu.

Rehberde çocuğun kitapla olumlu bağ kurabilmesinin yaşına, gelişim düzeyine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun özellikteki kitaplarla buluşmasına bağlı olduğu ifade edilerek, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandıracak öneriler yer aldı. Rehberde 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik kitapların içerik, biçim, dil ve resim yönünden hangi özellikleri taşıması gerektiği konusunda da bilgi verildi.



Rehberde ayrıca oyunun ve oyuncakların çocukların gelişimindeki önemi vurgulanarak, "Oyun hayatın antrenmanıdır. Çocukların bu antrenmanda kullandığı oyuncakların seçimi oldukça önemlidir. Ebeveynler, çocuklarına doğru oyuncak sunma noktasında pahalı olan seçeneklere yönelebilirler. Ancak pahalı oyuncak her zaman uygun oyuncak olmayabilir. Oyuncağın çocuğun olumlu gelişimini destekler nitelikte ve çocuk için yararlı olmasına ebeveynler tarafından dikkat edilmelidir" ifadelerine yer verildi.