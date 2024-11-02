Bakanlıktan cepleri ısıtacak öneriler... Çift cam kullanın radyatör arkasına folyo koyun

Ukrayna'nın Rus doğalgazının Avrupa'ya akışını sağlayan transit anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını açıklaması ile birlikte Avrupa kara kış hazırlıklarına şimdiden enerji depolayarak başladı. Avrupa'da yaşanacak doğalgaz sıkıntısından dolayı artması muhtemel fiyatlardan etkilenmemek için Silivri ve Tuz Gölü doğalgaz depolarını ağzına kadar dolduran Türkiye, LNG stoklarını da tamamladı. Kışa tüm hazırlıklarını bitirerek giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşa da kışın daha az enerji tüketmek için bazı önerilerde bulundu. Kış aylarının başlaması ile birlikte havalar soğurken bazı illerde kombiler yakılmaya başlandı. Vatandaşın kışın enerji fiyatlarından etkilenmemesi için Enerji Bakanlığı elektrik ve doğalgazda Şubat ayına kadar zam yapmama kararı alırken, sonrasında ise kademeli tarifeye geçilerek çok enerji tüketenin faturalarında gerçek enerji maliyetlerini ödemesi planlanıyor. Normal haneler için ise yine sübvansiyonlar yani fatura destekleri devam edecek.Ukrayna'nın daha önce Rus doğalgazının Avrupa'ya akışını sağlayan transit anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını açıklaması ile birlikte Avrupa tarafında olası enerji fiyat artışları gündeme gelirken, Türkiye bu artışlardan etkilenmemek için önlemlerini şimdiden aldı. Türkiye doğalgazda 50 milyar metreküp yıllık tüketimle Avrupa'nın en büyük dördüncü doğalgaz ülkesi haline gelirken, ihtiyaçları için arz güvenliğini de çeşitlendirdi. Bu kapsamda BOTAŞ Tuz Gölü ve Silivri doğalgaz depolama tesisleri ile milyarlarca metreküp doğalgaz yer altına depolandı. Bugün gelinen noktada Türkiye, yaklaşık 5.8 milyar metreküp gazını depolayabilirken, 2028 yılına gelindiğinde Türkiye yıllık kullandığı doğalgazın yüzde 20'sini depolayabilecek. Ayrıca Türkiye günlük sıvılaştırılmış LNG alma kapasitesini de yaklaşık 160 milyon metreküp seviyesine taşıdı.Enerji Bakanlığı tüm birimleriyle kışa hazırlık çalışmalarını tamamlarken, vatandaşa da kışın daha az enerji tüketmek için bir takım önerilerde bulundu. Binalardaki enerji tüketiminin yüzde 82'si ısıtma için kullanılırken, binaların ısıtmasında kullanılan bu enerji, Türkiye'de harcanan toplam enerjinin yüzde 26'sını oluşturuyor. Bu sebeple vatandaşların enerji tasarrufunda bulunması hem faturalarının düşmesine fayda edeceği gibi hem de ülkenin cari açığının azalmasına büyük katkı sunacak. Bakanlığın, hanelerde kışın enerji tüketimini azaltmak için yaptığı önerilerden bazıları şöyle:Diğerlerinden daha fazla güneş alan pencerelerinizin perdelerini açarak güneşten daha fazla yararlanın.Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olur. Tek camlı pencerelerden kaynaklanan ısı kaybı, yalıtımsız bir evden gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20'sidir. Çift cam kullanarak, bu kaybınızı yarıya indirebilirsiniz.Pencerenizin ve kapılarınızın kenarlarından dolan hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın.Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanmayın. Kapalı ve uygun perdeler pencerelerden ısı kaybını yüzde 25 oranında önler.Radyatörlerden çıkan ısı, radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Bu ısı kaybını önlemek için radyatörlerin arkasına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirin.Evinizde bulunmadığınız dönemlerde ısıtıcınızın veya radyatörünüzün vanasını kısın ya da kapatın.Klima seçimi yaparken enerji verimlilik oranı en yüksek, yani en az elektrik kullanan modelleri tercih edin.Dış ünite evden veya ofisten yaklaşık 50-60 santimetre kadar mesafede, serin, gölgeli bir yere uygun olarak yerleştirilmeli.Klimaların temizlik ve bakımı her yıl yetkili servise yaptırılmalı. Klimadan istenilen performansın alınabilmesi için 2 senede bir gazı yeniletilmeli.