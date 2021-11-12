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Giriş Tarihi: 12.11.2021 12:54 Son Güncelleme: 12.11.2021 13:21

Bakanlıktan çocuklar için 172 milyon ekonomik destek

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bakanlıktan çocuklar için 172 milyon ekonomik destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)  ödemelerinin başladığını ve ayın 15’ine kadar tamamlanacağını bildirdi

Bakan Derya Yanık, aile bütünlüğünün korunması, çocukların eğitimden ve sosyal imkanlardan geri kalmaması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED hizmeti sunulduğunu belirtti. Bakan Yanık şunları kaydetti: "Bakanlık olarak çocuklarımızın korunması ve desteklenmesi amacıyla birçok hizmet sunuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için aile bütünlüğünün önemini her zaman vurguluyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarımızın ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmalarını önleyecek desteklerde bulunuyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimiz de bunlardan biri. SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının eğitim ve diğer masraflarını karşılıyor. SED, her ay ailelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Çocuklarımız için bu ay 172 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapacağız. Ayrıca SED ile desteklenen çocuklarımızın sosyal ve kültürel imkanlardan yararlanmalarına yönelik faaliyetler de düzenliyoruz. Böylece ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının da akranları gibi ekonomik ve sosyal imkanlardan geri kalmamalarını sağlıyoruz."

1.8 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

Bakan Yanık, bu ay ödenecek 172 milyon TL ile 1 Ocak 2021'den bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yaklaşık 1.8 milyar TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının SED hizmetinden halen 138 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetimizden 18 yılda toplam 651 bin çocuğumuz yararlanmıştır." dedi.

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Bakanlıktan çocuklar için 172 milyon ekonomik destek
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