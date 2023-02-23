Bakanlıktan deprem bölgesinde gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7'lik ile 7.6'lık depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Bakanlığa bağlı 13 bin 673 personel, 4 bin 743 makine ve ekipman, arama- kurtarma ve enkaz kaldırma dahil birçok alanda çalışma gerçekleştirdi.

1021 personel ise depremzedelerin sağlıklı gıdaya erişimi için çalışma yürüttü. Ekipler, bugüne kadar 10 bin 909 gıda denetimi yaptı. Denetimlerin 4 bin 257'si ekmek üretim yerlerine, 2 bin 353'ü gıda depolarına, 2 bin 68'i mobil mutfaklar dahil yemek üretim yerlerine, 1803'ü yemek dağıtım noktaları ve çadır kentlere, 370'i de yardım TIR'larına yönelik gerçekleştirildi. 58 ihbar üzerine de gerekli kontroller yapıldı. Gıda denetimlerinin yanı sıra bakanlık ekiplerince 71 seyyar mutfak kuruldu.